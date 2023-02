Fenne Lily, in arrivo un nuovo album per la cantautrice del Dorset

2 Minuti

247 Parole

Il 14 aprile 2023 uscirà per Dead Oceans il nuovo album della cantautrice del Dorset, Inghilterra, Fenne Lily dal titolo Big Picture, un lavoro che segna un cambio di direzione così come scrive la stessa musicista.

Ho ascoltato molto country mentre scrivevo il materiale del nuovo album. Uno dei miei preferiti è stato l’album “Anymore For Anymore” di Ronnie Lane e Slim Change, specialmente il brano “Roll On Babe”. Ho portato il brano alla mia band per far capire il suono che cercavo per il nuovo disco. Fenne Lily

Big Picture è il diario degli ultimi due anni trascorsi da Fenne. L’album è stato registrato dal vivo in North Carolina nello studio del coproduttore Brad Cook e delinea le fasi dell’amore, diventando una mappa del comfort contro la claustrofobia.

Scrivere questo album è stato il mio tentativo di portare ordine nel disastroso 2020. Documentare le parti più vulnerabili di quel periodo mi ha permesso di riappropriarmi della mia vita. Fenne Lily

I 10 brani del nuovo album sono stati scritti dall’artista inglese durante la sua ultima relazione.

Dunque se On Hold del 2018 e Breach del 2020 affrontavano il dolore della separazione, Big Picture fa l’opposto e parla di due persone che fanno del loro meglio per non implodere.

La nuova band di Fenne è composta da Joe Sherrin (chitarre soliste), Kane Eagle (basso), James Luxton (batteria), Phil Cook (banjo) e Brad Cook (mellotron).

Dopo Lights Light Up, uscito a fine 2022, Big Picture è anticipato dal nuovo singolo Dawncolored Horse. (La redazione)

