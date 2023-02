Il discorso di Putin all’Assemblea Federale Russa

All’indomani della visita di Joe Biden a Kiev, il Presidente della Russia Vladimir Putin, durante il discorso all’Assemblea Federale tenuto a Mosca, attacca nuovamente l’Occidente e ribadisce la sua tesi circa l’aggressione allo Stato sovrano dell’Ucraina.

Nel suo discorso Putin afferma che la Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi.

Ricordiamo che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è avvenuta il 24 febbraio 2023. (La redazione)

