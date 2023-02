Il periodo d’oro dell’hip hop, 10 successi degli anni ’90

3 Minuti

581 Parole

Gli anni ’90 sono stati un periodo di boom per la cultura hip hop al punto da influenzare non solo la musica ma anche la moda, il costume e l’arte in generale. Tuttavia possiamo dire che oggi l’hip hop è rinato grazie ai giovani che hanno riscoperto la cultura di quegli anni, apportandone ovviamente delle innovazioni sonore. Andiamo quindi a vedere quali sono stati i principali stili dell’hip hop degli anni Novanta così come alcuni dei più grandi successi di quel periodo d’oro per il rap.

Il boom dell’hip hop anni ’90

Gli anni ’90 sono un momento chiave nella storia dell’hip hop. Non solo molti artisti emergenti hanno iniziato a produrre musica rap, ma l’hip hop è diventato una vera e propria cultura popolare tala da coinvolgere non solo la musica ma anche la moda e l’arte visiva. Questo è stato un periodo estremamente creativo, che ha portato alla consacrazione e alla massima popolarità tre importanti stili rap: il Gangsta, il West Coast e l’East Coast.

Il ritorno della cultura hip hop e del rap

Negli ultimi anni la cultura rap ha raggiunto una nuova popolarità. I giovani di oggi sono stati attratti dall’hip hop degli anni ’90, riscoprendone i grandi successi. Ciò che è più sorprendente è che l’hip hop è riuscito a mantenere la sua vitalità fino ad oggi. Molti artisti di quel periodo hanno ancora successo nella scena musicale, e artisti contemporanei come Travis Scott e Lil Uzi Vert sono stati influenzati dal rap degli anni ’90.

Riviviamo alcuni dei grandi successi hip hop degli anni Novanta

Gli appassionati di hip hop degli anni ’90 possono rivivere i grandi successi di quel periodo grazie a artisti come Tupac, Notorious B.I.G. e Wu-Tang Clan. La loro musica ha segnato una generazione e ancora oggi può essere considerata come una pietra miliare della storia del rap. Inoltre, ci sono molti artisti contemporanei che onorano il passato e la cultura dell’hip hop.

Gli anni ’90 hanno rappresentato dunque gli anni d’oro per la cultura hip hop e per il rap. Una cultura che è rinata grazie ai giovani che hanno saputo riscoprire i grandi successi di quel periodo apportandovi opportune contaminazioni elettroniche e pop. Riviviamo insieme 10 tra i grandi successi dell’hip hop degli anni ’90.

10 hit hip hop degli anni ’90

Can I kick it? degli A Tribe Called Quest (1990)

Mama Said Knock You Out di LL Cool J (1990)

Step in the Arena dei Gang Starr (1991)

C.R.E.A.M. di Wu-Tang Clan (1994)

Gin and Juice degli Snoop Dogg (1994)

Big Poppa di The Notorious B.I.G. (1995)

California Love di Tupac feat. Dr. Dre (1995)

If I Ruled the World (Imagine That) di Nas feat. Lauryn Hill (1996)

Intergalactic dei Beastie Boys (1998)

My Name Is di Eminem (1999)

Ciascuno di questi successi ha contribuito alla storia dell’hip hop aprendo la strada a nuove tendenze nella musica rap e non solo. Ancora oggi queste hit sono riconosciute come tra i pezzi imprescindibili della cultura hip hop degli anni Novanta. (La redazione)

