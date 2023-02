A Milano un concerto in omaggio alla Cramps Records

Il 6 aprile 2023 al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano si terrà il concerto Cramps Records 1972-2022, un evento unico e irripetibile, con protagonisti gli artisti e la storia della Cramps, la casa discografica ideata e fondata nel 1972 da Gianni Sassi, per oltre due ore di musica live.

La serata è presentata da Jo Squillo e prevede due set di Patrizio Fariselli Area Open Project in quintetto, di cui uno interamente dedicato al primo indimenticabile album degli Area Arbeit Macht Frei, pietra miliare di quel mix ardito di sperimentazione, free jazz, elettronica e rock che è la cifra del gruppo e che quest’anno compie mezzo secolo della sua pubblicazione. Il secondo set, con altri brani del repertorio Area e un omaggio a Franco Battiato, sarà la conclusione del concerto.

Eugenio Finardi eseguirà un omaggio a Gianni Sassi e uno, insieme a Carlo Boccadoro, dedicato a John Cage, Lucio Fabbri & Friends realizzeranno un omaggio a Demetrio Stratos e i brani La Radio e Musica Ribelle di Finardi.

Andrea Tich invece presenterà alcuni brani tratti dal suo album Masturbati.

Alla line up già annunciata, si aggiungono anche gli Skiantos, che si uniscono ai tanti artisti che saliranno sul palco per celebrare la musica della Cramps e i suoi 50 anni di storia.

A cinquant’anni dall’esordio, i musicisti e la musica della Cramps mantengono intatte la qualità, la forza, la creatività che hanno sempre contraddistinto la nascita della casa discografica. (La redazione)

