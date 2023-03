Napoli vs Eintracht in diretta streaming su Prime Video

1 Minuto

165 Parole

Partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League per il Napoli che, mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21, incontrerà in casa, allo stadio Diego Armando Maradona, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Forti del risultato dell’andata, finita 2 a zero per i partenopei, la squadra di Spalletti (corna facendo) non dovrebbe avere alcun problema nel superare il turno.

L’incontro verrà trasmesso in diretta tv streaming su Prime Video, un’esclusiva del colosso del commercio elettronico statunitense, per cui tutti coloro che sono abbonati ad Amazon Prime potranno seguire il match gratuitamente.

Qualche curiosità sull’incontro

La vittoria del Napoli nell’incontro di andata è stata la prima in assoluto del club partenopeo contro la squadra tedesca. Battendo l’Eintracht, che finora ha sempre segnato nelle tre trasferte, il Napoli potrebbe raggiungere per la prima volta nella storia i quarti di finale di Uefa Champions League. Secondo gli allibratori, le probabilità di vittoria del Napoli – sempre corna facendo – sono del 65%. (La redazione)

