La lineup del Sziget Festival 2023 a Budapest, Ungheria

Dal 10 al 15 agosto 2023 torna il Sziget Festival, evento musicale dal vivo che ogni anno accoglie sulla Óbudai-sziget (letteralmente “isola di Óbuda”, che si trova in mezzo al Danubio, nel cuore di Budapest in Ungheria) tanti artisti internazionali della popular music e centinaia di migliaia di appassionati di musica

Un festival che ogni estate porta su 60 palchi per 6 giorni consecutivi i più grandi nomi della musica internazionale con la più ampia varietà di generi.

Un festival che propone non solo tantissimi concerti ma anche tutto ciò che riguarda la cultura, l’arte, la libertà e l’amore in tutte le forme possibili, trasformando Óbudai-sziget nell’isola della libertà.

Quando e com’è nato il Sziget Festival

Il primo Sziget Festival è nato nel 1993 come un piccolo raduno e da allora si è evoluto in uno dei festival musicali più grandi d’Europa. Ogni anno lavoriamo per portare al Sziget alcuni tra i più grandi nomi in circolazione e per costruire una programmazione enorme con oltre 1.000 spettacoli su 60 venue per 7 giorni di fila.

La lineup del 2023

Anche per questa nuova edizione sono tantissimi i nomi di spicco della scena musicale internazionale: da Billie Eilish, David Guetta, Foals, Florence+The Machine, Lorde, Mumfords & Sons, Jamie XX, M83, Kelly Lee Owens, Moderat, Sleaford Mods, Lazza e Vinicio Capossela, solo per citarne alcuni.

Il programma completo e la lista di tutti gli artisti partecipanti al Sziget Festival 2023 è consultabile qui. (La redazione)

