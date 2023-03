Tananai canta «Tango» con una giovane “artista di strada”

1 Minuto

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2023 con Tango, classificatosi al quinto posto e, a oggi, tra i singoli più ascoltati in Italia, Tananai sorprende i suoi fan a Roma fermandosi a cantare in via del Corso con una giovane cantante e artista di strada di nome Virginia Mingoli.

Il video dell’esibizione, anzi i diversi video che circolano sui social, in particolar modo su Tik Tok, stanno facendo impazzire gli ammiratori del cantante milanese Alberto Cotta Ramusino, alias Tananai. È accaduto tutto domenica 12 marzo 2023. (La redazione)

