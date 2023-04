Il duo italo-americano I’m Not a Blonde presenta il singolo «She’s so differentə»

2 Minuti

325 Parole

A un anno di distanza dall’ultimo album Welcome Shadows/This is Light, torna l’elegante elettropop delle I’m Not a Blonde con il nuovo singolo dal titolo She’s so differentə, pubblicato 17 marzo 2023 per Inri/ Metatron.

I’m Not a Blonde presenta «She’s so differentə»

Chi sono le I’m Not a Blonde

I’m Not a Blonde è un duo italo-americano di base a Milano composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. Il loro elettropop – fatto di ritmi e synth anni ’80 e chitarre e melodie dal sapore punk/rock anni ’90 – si muove in perfetto equilibrio fra gli aspetti delle due personalità: ironia e follia, divertimento e serietà, minimalismo e art-pop, digitale e analogico. Tutto avvolto da un velo di malinconia di derivazione new wave che dona alla loro musica una precisa identità.

Il nuovo singolo «She’s so differentə»

She’s so differentə è l’esplorazione della propria identità di genere da parte di una donna che riconosce in se anche una parte maschile, un processo che non si risolve nella scelta di una parte ma nella consapevole e gioiosa accettazione della propria complessità, intesa come ricchezza umana.

Prodotto insieme al poliedrico musicista e sperimentatore Mario Conte, il nuovo brano è un ballo liberatorio che rievoca un sound à la Pet Shop Boys, strizzando l’occhio a una certa dance anni ‘80/’90 ma tenendo ben presenti le chitarre distorte che hanno segnato alcuni brani di Welcome Shadows/This is Light.

Su questo orizzonte sonoro, si staglia la parte vocale del brano che è una vera e propria performance, nell’interpretazione delle diverse identità che costituiscono un caleidoscopio di emozioni, sentimenti e riflessioni che esplodono nella liberazione finale. La canzone è accompagnata da 6 brevi trailer che insieme costituiscono il video musicale ufficiale del brano. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 3 Media: 5 ]