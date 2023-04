Emma Tricca dal vivo all’Angelo Mai di Roma

1 Minuto

Mercoledì 12 aprile 2023, alle ore 21, Emma Tricca – una delle più grandi chitarriste e cantautrici folk contemporanee – sarà sul palco dell’Angelo Mai di Roma per presentare il suo quarto album dal titolo Aspirin Sun, in uscita il 7 aprile prossimo per Bella Union

Séguito del sorprendente album del 2018, St. Peter, il nuovo lavoro discografico della musicista di origini romane si preannuncia come un disco fatto di luci e ombre, passato e futuro, amore e perdita.

Anticipato dal singolo King Blixa, Aspirin Sun ha tutte le carte in regola per confermare il talento di una cantautrice dalla voce inconfondibile che fa del folk e della psichedelia i principali riferimenti delle sue canzoni. (La redazione)

