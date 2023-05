Al via le votazioni per le Targhe Tenco 2023

2 Minuti

361 Parole

Inizia giovedì 1° giugno la prima fase di votazione per le Targhe Tenco 2023, il più prestigioso riconoscimento musicale italiano dedicato alla canzone d’autore.

La giuria, composta da oltre 300 esperti di musica e giornalisti musicali delle principali testate italiane, nominati dal Club Tenco, avrà il compito di valutare e selezionare le migliori produzioni discografiche italiane degli ultimi anni.

Le votazioni si svolgeranno in due turni: nel primo, che va dal 1° al 18 giugno, verranno scelti tre titoli per ogni categoria, mentre nel secondo, dal 26 giugno al 3 luglio, si terrà un ballottaggio tra i cinque titoli meglio piazzati nella prima fase.

I dischi presi in considerazione comprendono le pubblicazioni dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023.

Le Targhe Tenco sono suddivise in sei categorie: Miglior Album in assoluto, Miglior Album in dialetto, Miglior Opera prima, Miglior Album Interprete, Miglior Canzone singola (con la targa assegnata all’autore del brano) e Miglior Album a progetto (con la targa assegnata al produttore), realizzato con la collaborazione di più artisti.

Il Club Tenco mette a disposizione una piattaforma informatizzata collegata al proprio sito web, che permette agli artisti e ai produttori di candidare autonomamente le proprie opere entro il 31 maggio 2023.

La giuria potrà ascoltare direttamente i brani autocandidati tramite un’area dedicata, ma sarà libera di votare tutti i lavori validi a norma di regolamento, non solo quelli proposti tramite autocandidature.

La piattaforma adottata dal Club Tenco è stata appositamente studiata per favorire la partecipazione delle produzioni indipendenti, che spesso non dispongono di un supporto promozionale adeguato per ottenere una diffusione più ampia. Sul sito ufficiale saranno visibili sia il regolamento completo delle Targhe Tenco, sia i nomi dei giurati chiamati a votare.

I vincitori delle Targhe Tenco 2023 avranno l’opportunità di partecipare alla prossima edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, nota come Premio Tenco, organizzata dal Club Tenco, che si terrà dal 19 al 21 ottobre presso il Teatro Ariston di Sanremo.

L’evento rappresenta un’importante vetrina per gli artisti e un momento di celebrazione per la canzone d’autore italiana.

Le votazioni per le Targhe Tenco sono quindi un momento fondamentale per riconoscere e valorizzare il talento e la creatività nel panorama della musica italiana, confermando l’importanza e l’influenza della canzone d’autore nel nostro Paese. (La redazione)

