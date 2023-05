X Factor 2023, torna il talent show più atteso dell’anno

4 Minuti

Il Talent Show più atteso dell’anno, X Factor 2023, sta per fare il suo ritorno a settembre su Sky e in streaming su NOW. I fan sono entusiasti di vedere di nuovo volti familiari, a cui si sono affezionati nel corso delle precedenti edizioni, tornare a far parte del cast e mostrare il loro talento.

La poliedrica Francesca Michielin è stata confermata come conduttrice del programma. Una delle artiste più complete e interessanti del panorama musicale attuale, Michielin ha debuttato come presentatrice lo scorso anno ricevendo applausi unanimi. Mentre si prepara per la nuova edizione, la cantautrice e polistrumentista sta anche intraprendendo il suo Summer Tour “L’estate dei cani sciolti” e sta preparando nuova musica per i suoi fan.

Nella competizione accesa che si svolge al tavolo dei giudici, determinati più che mai, torneranno Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Questo terzetto garantisce una giuria di altissima qualità, competenza e soprattutto mentori appassionati dei concorrenti in gara.

Tuttavia, la giuria si presenterà con una formazione inedita, poiché si unirà a loro Morgan, il giudice con il maggior numero di vittorie nella storia di X Factor. Dopo nove anni, Morgan farà il suo grande ritorno al tavolo dei giudici. Il cantautore ha partecipato a sette edizioni dello show tra il 2008 e il 2014, vincendone ben cinque. Questo primato lo ha reso il giudice con il maggior numero di vittorie in tutte le edizioni di X Factor nel mondo, guadagnandosi un posto nei Guinness World Records. Lo scorso anno, Morgan era già tornato sul palco dello show per due performance live molto apprezzate, cantando “Altrove” e “La crisi” dei Bluvertigo.

Fedez, un artista con numeri record in tutto ciò che fa, dalla musica ai podcast fino ai grandi eventi dal vivo, parteciperà quest’anno per la settima volta nello show. Ha sempre instaurato un legame speciale e unico con i suoi ragazzi. I suoi commenti spesso pungenti e severi, ma sempre costruttivi, gli hanno guadagnato l’affetto del pubblico. È da sempre un mentore ambizioso e appassionato del percorso dei suoi concorrenti.

Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, e cantante, ha recentemente registrato uno straordinario Concerto del Primo Maggio con un nuovo record di ascolti. Nella finale di X Factor dello scorso dicembre, ha regalato una performance cult con “T’Appartengo”. Capace di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, Angiolini è pronta a rimettersi in gioco con la sua strategia vincente dell’anno scorso: la sincerità.

Dargen D’Amico, considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea, sarà il giudice amato per la sua vena ironica, capace di strappare un sorriso anche nei momenti più delicati della competizione. Rapper, cantautore e produttore musicale, D’Amico ha portato al programma il suo stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di parole che hanno conquistato il pubblico nella precedente edizione di X Factor.

Il percorso di X Factor 2023 inizierà con le rigide selezioni delle Audizioni il 11, 12, 18 e 19 giugno. Durante queste audizioni, i giudici cercheranno di scoprire nuovi talenti, e il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano avrà la possibilità di esprimersi diventando a tutti gli effetti il “quinto giudice” della competizione. Il programma proseguirà fino alle sfide dei Live Show, in cui si scoprirà chi sarà il successore dei Santi Francesi, i vincitori dell’edizione precedente.

Per amplificare l’annuncio del cast di X Factor 2023, alcuni dei principali e più iconici maxi led Urban Vision sono stati installati a Milano e Roma, raggiungendo un pubblico di circa 2,9 milioni di persone. Urban Vision, media company leader nei restauri sponsorizzati, sarà media partner del programma.

Anche quest’anno, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Vanity Fair Italia sarà invece lo Stories Partner di X Factor, con approfondimenti e interviste che raccontano l’attualità e le storie dei personaggi del cinema, della musica e dell’intrattenimento in un linguaggio innovativo e con un punto di vista unico e inaspettato. (La redazione)

