Bob Dylan, l’album e il film del concerto «Shadow Kingdom»

I brani di Shadow Kingdom, concerto di Bob Dylan andato in onda in streaming nel luglio 2021, sono finalmente disponibili in formato fisico (CD e vinile) e sulle varie piattaforme di streaming.

Nell’esibizione Bob Dylan esegue versioni di canzoni storiche del suo catalogo storico molto care ai suoi fan, come Forever Young, It’s All Over Now, Baby Blue, Queen Jane Approximately e The Wicked Messenger.

Assieme all’album della performance online del 18 luglio 2021 di Dylan e è disponibile anche il film dell’evento. (La redazione)

