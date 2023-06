«Lucky For You», il quarto difficile album di Bully

1 Minuto

Bully è il progetto alternative rock della cantautrice statunitense Alicia Bognanno e Lucky For You è titolo del suo quarto album.

Lucky For You è in gran parte ispirato dalla morte del suo cane, Mezzi, in un momento in cui la vita di Alicia sembrava già in metamorfosi.

Il nuovo disco, uscito venerdì 2 giugno 2022 per Sub Pop Records, segue Feels Like (2015), Losing (2017) e Sugaregg (2020), e si rivela come il lavoro più personale, doloroso e difficile dell’artista americana. Buon ascolto. (La redazione)

