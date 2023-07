10 album usciti nei primi sei mesi del 2023 acclamati da critica e pubblico

4 Minuti

613 Parole

Senza dubbio anche il 2023 si sta rivelando un anno pieno di sorprese per gli appassionati di musica di tutto il mondo.

Sono tanti e di generi diversi infatti i dischi che in questa primi sei mesi dell’anno stanno conquistando il cuore e le orecchie di chi cerca nella musica sempre qualcosa di nuovo.

Una lista di dischi che spaziano dall’afrobeats al folk, dal pop all’elettronica, passando per il soul e l’indie rock.

That! Feels Good! di Jessie Ware

La regina del pop britannico Jessie Ware ci ha consegnato un album straordinario intitolato That! Feels Good!. Con la sua voce potente e coinvolgente, Ware trasmette una gamma di emozioni attraverso brani dance-pop irresistibili e ballate emotive.

Fountain Baby di Amaarae

L’artista di origine ghanese Amaarae ha conquistato tantissimi ascoltatori con il suo mix unico di R&B, afrobeats e alternative pop. L’album è un’esperienza sonora avvincente con testi potenti e una produzione innovativa.

Desire, I Want To Turn into You di Caroline Polachek

Caroline Polachek, già membra dei Chairlift, continua a stupire questa volta con il suo album da solista dal titolo Desire, I Want To Turn into You. Una combinazione di elettronica sperimentale e melodie orecchiabili con brani che esplorano temi come desiderio e identità.

The record di Boygenius

La collaborazione tra le talentuose artiste Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker ha dato vita all’album The record. Un progetto indie-folk che racchiude armonie vocali impeccabili e testi introspettivi e poetici.

Maps di Billy Woods & Kenny Segal

Con Maps, il rapper Billy Woods e il producer Kenny Segal si distinguono come gli artisti più innovativi del momento. L’album sfida gli ascoltatori con testi complessi e produzioni avanguardistiche, offrendo un’esperienza hip-hop fuori dagli schemi convenzionali.

Rat Saw God di Wednesday

Rat Saw God della band statunitense Wednesday è un viaggio sonoro che abbraccia il dream pop e l’indie rock. Con testi introspettivi e melodie evocative, i Wednesday hanno dato vita a un album che si insinua nell’anima degli ascoltatori.

False Lankum di Lankum

I Lankum ci offrono un’esperienza musicale intensa con il loro nuovo album False Lankum. L’ensemble folk irlandese crea atmosfere cupe e potenti, esplorando temi di protesta e tradizione attraverso strumentazioni tradizionali e arrangiamenti moderni.

12 di Ryuichi Sakamoto

Ryuichi Sakamoto è stato uno dei più grandi compositori e pionieri della musica elettronica. E 12, la sua ultima fatica discografica, è una sorta di testamento. Un’opera magistrale che combina elementi di ambient, jazz e sperimentazione sonora che mostra tutta la genialità del musicista giapponese nel creare paesaggi musicali davvero unici.

Wait Til I Get Over di Durand Jones

Con Wait Til I Get Over, Durand Jones trasporta gli ascoltatori nell’epoca d’oro del soul e del R&B. L’album è una celebrazione della musica soul classica, con una voce potente e arrangiamenti che richiamano i suoni degli anni ’60 e ’70.

Everything Harmony dei Lemon Twigs

I fratelli Brian e Michael D’Addario, meglio noti come The Lemon Twigs, incantano il grande pubblico con l’album Everything Harmony“. Un disco che mescola abilmente il glam rock degli anni ’70 con melodie pop orecchiabili, dimostrando il talento eclettico della band.

Questa lista rappresenta solo una piccolissima parte dei tanti dischi acclamati dal pubblico e dalla critica in questi primi sei mesi del 2023.

La straordinaria dimostrazione di come anche il 2023 si stia rivelando un anno pieno di uscite discografiche sorprendenti dal punto di vista qualitativo. (La redazione)