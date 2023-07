Steve Hackett in Italia. I concerti estivi del chitarrista dei Genesis

2 Minuti

220 Parole

Il chitarrista dei Genesis Steve Hackett torna a grande richiesta di pubblico con Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty + Hackett Highlights, tour che segna il 50esimo anniversario del magnifico Foxtrot, album che mise i Genesis al centro della scena rock britannica.

Hackett sarà in Italia per sei imperdibili date: il 6 luglio 2023 a Brescia (Arena Campo Marte); il 7 luglio 2023 a Pistoia (Piazza Duomo); l’8 luglio 2023 a Ostia Antica, Roma (Teatro Romano); il 10 luglio 2023 a Caserta (Belvedere di San Leucio); il 12 luglio 2023 a Ferrara (Piazza Trento Trieste); il 13 luglio 2023 a Palmanova, Udine (Piazza Grande).

Steve Hackett si unì ai Genesis nel 1971, e fece il suo debutto nell’album Nursery Cryme che ebbe un maggiore successo in Europa rispetto la Gran Bretagna.

Dopo molti tour, sostenuti dai riscontri del pubblico, i Genesis furono incoraggiati a sperimentare composizioni sempre più lunghe e svilupparono la loro capacità di introdurre racconti forti. Questo, a sua volta, diede a Peter Gabriel una maggior opportunità di assecondare la teatralità, aumentando così il profilo della band.

Steve Hackett è accompagnato sul palco da musicisti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents of Mercy). (La redazione)