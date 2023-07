Uno Sgarbi senza freni nella serata con Morgan al Maxxi

2 Minuti

Durante la Festa della Musica del 21 giugno 2023, Morgan e Vittorio Sgarbi si sono incontrati sul palco del Maxxi di Roma, diretto da Alessandro Giuli, per un faccia a faccia tra il sottosegretario alla cultura e il cantante italiano.

L’incontro dal titolo “Morgan. Piano Solo” ha offerto dunque uno spazio per discutere di gusti e passioni, in cui parole e note suonate al piano da Morgan si sono alternate per raccontare – alla presenza del nuovo direttore del Maxxi – l’origine dei brani menzionati durante la conversazione con l’onorevole Sgarbi (nonché sindaco di Arpino).

Ciò che ha colpito tuttavia il pubblico e i dipendenti del Maxxi sono stati i toni volgari del Sottosegretario alla Cultura, così come si evince dal video postato da diversi media e anche da Carlo Calenda su FB che scrive: «Che vergogna. Altro che cultura di destra. Peccato, pensavo Giuli fosse una persona educata. Povera Patria».

I toni volgari usati da Vittorio Sgarbi (guarda il video) sembra che abbiano sollevato delle critiche anche da parte dei dipendenti del Museo che, da quel che si legge sui principali organi di informazione, hanno scritto una lettera di protesta al direttore del Museo.

Questa parte dell’incontro pare, inoltre, che sia stata tagliata dal video pubblicato sul canale YouTube del Maxxi.

Nel corso dell’evento culturale Sgarbi ha anche chiamato al telefono l’amico Tony Renis dicendo: «C’è una serata con me e Morgan, però quello stronzo di Giuli non ti ha invitato, ti mando il mio autista vieni anche tu… siamo al Maxxi in questa robaccia di museo costruito da quella pazza… qua è pieno di figa, è una meraviglia, c’è Silvio che è risorto».

Una disamina più dettagliata di quanto accaduto nel corso della serata con Vittorio Sgarbi, Marco Castoldi in arte Morgan e Alessandro Giuli può essere letta sul sito di Domani. (La redazione)

