Ultimo, tre concerti sold out allo Stadio Olimpico di Roma

Il cantautore romano, Ultimo, è pronto a incantare i suoi fan con una serie di concerti imperdibili negli stadi italiani.

E la tappa più attesa è senza dubbio quella che lo vedrà esibirsi per ben tre serate consecutive allo Stadio Olimpico di Roma, il 7, l’8 e il 10 luglio 2023.

I biglietti? Già esauriti!

Il tour 2023 negli stadi è stato ufficialmente inaugurato con una data zero indimenticabile allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1º luglio scorso, che ha fatto impazzire i presenti, facendo registrare una richiesta di biglietti fuori dal comune. Un entusiasmo che ha portato in pochissimo tempo al sold out di tutte e tre le date allo Stadio Olimpico di Roma.

Ultimo continua dunque a dimostrarsi un autentico fenomeno musicale, capace di riempire gli stadi e regalare esperienze indimenticabili ai suoi fan. E così, dopo Roma, il tour proseguirà con altre due date, il 17 e il 18 luglio 2023, allo Stadio San Siro di Milano.

Dunque, se siete tra i fortunati che hanno i biglietti di una delle tre serate romane, preparatevi a vivere un’esperienza unica, perché Ultimo è pronto a regalarvi momenti di pura magia musicale. (La redazione)

Probabile scaletta

Intro Ti va di stare bene Sono pazzo di te Ovunque tu sia Sabbia Nuvole in testa L’unica forza che ho Piccola stella Poesia senza veli Vivo per vivere Il ballo delle incertezze Amati sempre Acoustic band medley (La stella più gradite dell’universo / Tu / Cascare nei tuoi occhi / Peter pan / Farfalla bianca / Chiave / Buongiorno vita) Ipocondria Canzone stupida Colpa delle favole Sul finale Medley (Quel fil che ci unisce / Tutto questo sei tu) I tuoi particolari Supereroi Piano (Alba / Amare / L’eleganza delle stelle / Solo / Giusy /Rondini al guinzaglio) Vieni nel mio cuore Ti dedico il silenzio Pianeti 22 settembre Sogni appesi