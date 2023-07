«Work of Art», il nuovo album del nigeriano Asake

1 Minuto

151 Parole

Insieme a Burna Boy, Fireboy DML, Wizkid, Rema e Olamide, il nigeriano Asake è uno dei nomi di punta della nuova scena musicale africana.

Work of Art è il titolo del suo secondo album ed è un passo avanti rispetto al prodigioso esordio dell’anno scorso.

Il nuovo disco, infatti, arriva a un anno di distanza dal grande successo di critica e pubblico di Mr. Money With The Vibe, solidificandone la posizione come talento del panorama africano contemporaneo.

Il blend inconfondibile di Asake incorpora hip hop, elettronica, pop, jazz e elementi armonici fúji, stile musicale tipico della popolazione e della lingua Yoruba.

Il talento di Asake splende ancora di più questa volta grazie alla cristallina produzione di Magicsticks, Blaise Beatz, P. Prime e Anoop D’Souza, produttori che hanno contribuito con le loro capacità a modellare i ricchi paesaggi sonori di Work of Art. (La redazione)