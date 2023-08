Kingdom è il nuovo singolo degli australiani Menagerie

Con un nuovo singolo dal titolo Kingdom, e un nuovo video ad accompagnarlo, la band di Melbourne Menagerie annuncia l’arrivo del quarto album The Shores Of Infinity previsto per il 2 settembre 2023.

Nel corso dei dischi precedenti il gruppo di 9 elementi fondato dal produttore, chitarrista e compositore Lance Ferguson si era sempre fatta portavoce di uno sound ancorato nella tradizione dello spiritual jazz di etichette come Strata East, Tribe o Black Jazz.

In Kingdom i Menagerie rimangono fedeli alla missione del jazz, ma sterzando verso il jazz-funk, con un groove caratterizzato da batteria e percussioni che si intrecciano, linee di basso incisive, e la magistrale interpretazione alla tromba di Ross Irwin.

Il nuovo singolo è accompagnato da un video animato da grafiche bicromo intersperse da riprese della band live. Il tratto quasi psichedelico del video rimanda a concetti come la ricerca interiore, l’espansione della coscienza, e tutto il mondo della spiritualità.

Con Kingdom, i Menagerie propongono un suono senza tempo, proprio come il titolo del disco a venire, letteralmente “le sponde dell’infinito”. (Adaja Inira)