I Blonde Redhead celebrano il mistero della vita, tra bellezza e inquietudine

Il gruppo newyorkese Blonde Redhead ha pubblicato il nuovo singolo Before, il terzo estratto dal loro nuovo album, Sit Down for Dinner, in uscita il 29 settembre 2023 su section1.

Before è una canzone eterea e sospesa, che parla del concetto di reincarnazione, narrato dal punto di vista di un bambino. “I bambini hanno abilità incredibili”, afferma la cantante e polistrumentista Kazu Makino. “Hanno una fiducia così completa che possono vederti un po’ attraverso. Alcuni bambini sembrano abbastanza consapevoli come se ricordassero le loro vite passate… o almeno questa è l’impressione che ho io. La canzone è una sorta di celebrazione di quel tipo di qualità in una persona giovane“.

I Blonde Redhead sono una band alternative rock che si è fornata nel 1993 a New York City dall’incontro dei fratelli Amedeo (batteria) e Simone Pace (chitarra solista, tastiere e voce) e Kazu Makino (voce, basso, tastiere e chitarra ritmica).

A distanza di nove anni da Barragán del 2014, i Blonde Redhead si apprestano a tornare con il loro decimo album studio Sit Down for Dinner, il cui titolo fa riferimento al rituale comune di condividere un pasto con chi ami.

Si tratta dunque di un album coinvolgente e meticolosamente realizzato che in qualche modo celebra tre decenni di esistenza e di unione della band stessa. Un disco dalle melodie sobrie ma al contempo viscerali con canzoni che mettono in mostra attraverso i testi gli evidenti e inevitabili contrasti, lotte e contraddizioni dell’età adulta.

Probabilmente Sit Down for Dinner è il disco più forte, immediato e vario della carriera artistica dei Blonde Redhead. E il nuovo singolo Before è il terzo capitolo che lo anticipa, una canzone tanto piacevole quanto inquietante, che ci invita a riflettere sul mistero della vita. (La redazione)

