Marracash replica a Morgan dopo il brutto episodio di Selinunte

Dopo l’uscita infelice di Morgan alla lezione-concerto dedicata a Franco Battiato in quel di Selinunte, dove ha offeso i presenti utilizzando anche un lessico omofobo e invitandoli ad andare a vedere Marracash o Fedez, ecco che arriva la risposta del primo artista chiamato in causa.

Marracash ha taggato su Instagram Marco Castoldi, alias Morgan, scrivendo quanto segue:

«Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più». Marracash (Instagram)

Ora toccherà vedere se anche l’altro collega chiamato in causa, Fedez, replicherà a quanto accaduto in Sicilia, sabato 26 agosto 2023, al Parco Archeologico di Selinunte in occasione dell’ultima serata del Festival della Bellezza. (La redazione)