Emma con il nuovo album «Souvenir»

Venerdì primo settembre 2023 esce Iniziamo dalla fine, il nuovo singolo della cantautrice Emma Marrone, più semplicemente Emma, che anticipa il prossimo album di inediti dal titolo Souvenir.

Il nuovo disco sarà pubblicato il prossimo autunno e per vivere in maniera esclusiva questo nuovo capitolo musicale della sua carriera, Emma ha deciso di presentare Souvenir con 15 speciali appuntamenti nei club d’Italia.

Quindici incontri a tu per tu con l’artista, in luoghi intimi e rock and roll. Una sorta di ritorno alle origini musicali in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni del nuovo album.

Non a caso il tour si chiamerà Souvenir in da Club, una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo disco e ritornare a casa con un ricordo unico. (La redazione)

Souvenir in da Club

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA)

(MODENA) 12 e 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA

22 e 23 novembre – HALL – PADOVA

26 e 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

2 e 3 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

Altre date di Emma