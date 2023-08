Quando la bellezza cade nel baratro della volgarità

Nel panorama dei festival che promettono di deliziare gli animi con arte e bellezza fin dal nome, quello al Parco Archeologico di Selinunte, in Sicilia, avrebbe dovuto brillare come un faro nella notte. E così lo è stato, almeno fino all’arrivo di Morgan.

Il 26 agosto 2023, al Festival della Bellezza, ciò che doveva essere una lezione-concerto dedicata al mai dimenticato Franco Battiato, si è trasformata invece in una sorta di incubo con al centro il musicista Morgan che, preso da un attacco di ira nei confronti di taluni spettatori a suo avviso maleducati, ha riempito l’aria di turpiloquio anziché melodia.

Un evento di una sconcezza tale che, indipendentemente dalle ragioni, per una sera ha celebrato – paradossalmente – l’esatto opposto del concetto di bellezza.

Il Parco Archeologico di Selinunte, in Sicilia, è un luogo che incanta per la sua maestosità millenaria. Gli antichi templi e le rovine raccontano storie di civiltà perdute, eppure in quel venerabile contesto, il 26 agosto scorso, è stato scritto un nuovo capitolo, tutt’altro che glorioso.

Lo spettacolo, concepito per coniugare la bellezza della musica di Battiato nella splendida cornice del parco archeologico siciliano, si è trasformato in una clamorosa caduta dell’arte nel baratro della volgarità.

Morgan aveva l’opportunità di omaggiare meravigliosamente Battiato e far brillare in alto la sua musica in un ambiente suggestivo che avrebbe dovuto esaltare eleganza e raffinatezza. E invece, come un moderno Macbeth, colto da un istinto becero e primordiale, ha declamato un turpiloquio tanto inatteso quanto sgargiante.

Le sue parole, anziché danzare nell’aria, sono state gettate, come sassi taglienti su un’udienza sbigottita.

Quel che doveva essere un inno alla bellezza e all’arte si è diventato per gli audaci astanti una beffa crudele. Gli spettatori, che avevano atteso con impazienza il momento clou dell’evento, si sono trovati di fronte a una scena di cui avrebbero preferito fare a meno.

Le volgarità e il linguaggio persino omofobo messo in scena da Morgan ha affossato la speranza di un’esperienza sublime, sostituendola con un’aura di imbarazzo e sgomento.

Questo episodio lascia intravedere un paradosso intrigante: come può un festival dedicato all’arte e alla bellezza trasformarsi – per chi scrive – nell’evento peggiore dell’anno?

La triste vicenda di Selinunte sembra suggerire che l’essenza stessa di ciò che dovrebbe essere celebrato possa – probabilmente per l’ego smisurato del personaggio intervenuto – volgersi contro l’evento spesso, trasformandosi in una sorta di carosello grottesco.

Ecco quindi che in un istante le aspettative vengono sregolate, facendo emergere una verità scomoda: l’arte non è immune dalle deviazioni dell’ego e dalle eccentricità dei suoi interpreti.

Al di là di chi avesse ragione davvero e delle successive scuse del musicista, il turpiloquio di Morgan è ingiustificabile, per questo rimarrà come una macchia indelebile nella memoria di chi era presente quella sera. La lezione-concerto avrebbe potuto essere un tributo unico e irripetibile a Battiato, così come all’arte, alla storia e alla bellezza tutta che quella sera avvolgeva il Parco archeologico.

Al contrario invece, lo spettacolo del 26 agosto 2023 a Selinunte si è trasformato in una nota stonata, un richiamo a un lato oscuro che spesso affiora anche nei contesti più nobili.

Quel che doveva essere un’armonia tra bellezza e musica è sfuggito via, lasciando dietro di sé solo l’eco di un’opportunità mancata, lasciando nel sottoscritto un quesito amletico: come può un festival che celebra la bellezza trasformarsi nel peggior evento dell’anno? (Jep Gambardella)