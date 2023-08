L’insulto di Morgan e il lessico dell’omofobia, breve ripasso

Dopo l’insulto “Fro… di mer…” di Morgan nei confronti di uno spettatore durante un suo concerto in Sicilia dedicato al grande Franco Battiato, in cui si celebrava la bellezza dell’arte e della musica, abbiamo pensato che forse è il caso di fare un piccolo ripasso sul cosiddetto lessico dell’omofobia.

L’insulto del cantante lombardo riporta in primo piano il tema dell’omofobia e del lessico utilizzato per denigrare le persone omosessuali.

Il lessico dell’omofobia è l’insieme di epiteti utilizzati per indicare in modi denigratori e offensivi le persone omosessuali. In italiano, i termini più comunemente utilizzati per indicare il maschio omosessuale con accezione dispregiativa sono – questa volta li scriviamo a costo di essere bannati da qualche algoritmo – “frocio“, “ricchione” e “finocchio“. Tali termini, oltre a essere offensivi, contribuiscono a diffondere pregiudizi e discriminazioni nei confronti delle persone LGBTQ+.

L’utilizzo di questo linguaggio è da condannare, crea un clima di odio e intolleranza nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e, più in generale, di tutti coloro che non si considerano nei generi binari.

È importante ricordare che l’omosessualità è una normale variante dell’orientamento sessuale e che le persone LGBTQ+ hanno gli stessi diritti e le stesse opportunità di tutti gli altri cittadini.

È importante che tutti, a partire dai personaggi pubblici, si impegnino a combattere l’omofobia e a promuovere il rispetto nei confronti delle persone LGBTQ+. (La redazione)