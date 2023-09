Addio a Jack Sonni dei Dire Straits

Un triste addio al nostro vecchio amico Jack Sonni, che ho conosciuto mentre lavorava al Rudy’s Music Stop sulla 48esima Strada.

Jack era un vero appassionato di chitarra che amava suonare, fare jam e parlare di chitarre e amplificatori tutto il giorno. Si è unito a noi nel tour di Brothers in Arms e ha preso vita in viaggio con la band come un pesce nell’acqua.

Jack faceva amicizia ovunque andasse e mancherà a tutti i suoi amici nel mondo. In questo momento i nostri pensieri vanno alla sua famiglia.

Mark Knopfler (FB – Dire Straits)