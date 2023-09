Radio Deejay, il palinsesto 2023-2024 tra conferme e novità

Da lunedì 4 settembre 2023 riparte una nuova grande stagione per Radio Deejay: il palinsesto 2023/2024 riconferma tutte le voci tanto amate dal pubblico e annuncia l’arrivo di Florencia Di Stefano-Abichain ad affiancare nel weekend Alessandro Prisco in “Deejay 6 tu”, oltre ad aggiungere nuovi programmi e alcune novità nella collocazione oraria.

Cinque giovani speaker

Nel weekend, inoltre, arrivano cinque giovani speaker vincitori del contest “Saranno Deejay” per il programma “We-Jay”. Invariata la formula che unisce informazione, intrattenimento e grande musica e che da sempre contraddistingue la radio, leader d’ascolto nel quarto d’ora medio (AQH) nel primo semestre 2023 (dati RadioTER).

Le novità

Fra le novità infrasettimanali: Gianluca e Nicola Vitiello passano alla fascia mattutina fra le 6.00 e le 7.30 con “DeeMattina”, per un risveglio all’insegna dell’informazione leggera e del dialogo diretto con gli ascoltatori; Vic e Marisa arrivano all’ora di pranzo con “Vic & Mary”, dalle 13.00 alle 14.00, senza cambiare la loro ormai consolidata formula, fra argomenti pop e ricette, con gli interventi telefonici dei loro amici autori e giornalisti (in onda a settembre provvisoriamente anche al sabato dalle 10.00 alle 12.00).

E poi: Andrea e Michele si spostano invece alla sera dalle 19.00 alle 20.00 con “Andy & Mike”, per un aperitivo basato su racconti di vita e le loro storiche rubriche, come la loro versione del Karaoke; Gianluca Gazzoli debutta con “Gazzology” nella fascia quotidiana, da lunedì a venerdì dalle 20.00 alle 21.00 dove porterà il suo mondo, con interviste, fenomeni social e sport “altri” rispetto al calcio; “Il terzo incomodo” è invece il nuovo programma con Francesco Lancia e Chiara Galeazzi, tutte le sere dal lunedì al giovedì dalle 22.30 alle 24.00, uno spazio creativo aperto all’improvvisazione e alla sperimentazione con ogni sera un ospite diverso, “il terzo incomodo”, scelto fra attori, autori e personaggi della stand up comedy e del teatro.

Oltre a piccole modifiche di orario per “Chiamate Roma Triuno Triuno” con il Trio Medusa – inizio alle 7.30 anziché le 7.00 e sempre fino alle 9.00 – e per “Say Waaad?” con Michele “Wad” Caporosso che si sposta di un’ora e guadagna la “prima serata” – dal lunedì al giovedì dalle 21.00 alle 22.30 e il venerdì dalle 21.00 alle 23.00 –, restano nella collocazione originale gli altri programmi: “Il Volo del Mattino” con Fabio Volo (9.00-10.00); “Deejay Chiama Italia” con Linus e Nicola Savino (10.00-12.00), programma radiofonico più ascoltato d’Italia; “Catteland” con Alessandro Cattelan (12.00-13.00); “Ciao Belli” con Digei Angelo e Roberto Ferrari (14.00-15.00); “Summer Camp” con Nikki; Federico Russo e Francesco Quarna (15.00-17.00); “Pinocchio” (che quest’anno festeggia 20 anni on air) con La Pina, Diego e La Vale (17.00-19.00); “Nightcall” con Chicco Giuliani (24.00-2.00).

Il fine settimana

Nel weekend arriva Florencia Di Stefano-Abichain – già ai microfoni di Radio Capital con “Generazione Capital” – ad affiancare Alessandro Prisco in “Deejay 6 tu”, che per l’occasione raddoppia, dalle ore 6.00 alle 8.00; a seguire, “Rudy e Laura” con Rudy Zerbi e Laura Antonini dalle 8.00 alle 10.00. Ai nastri di partenza nel fine settimana anche una novità assoluta, “We-Jay”, diviso in due parti: dalle 14.00 alle 16.30 con la conduzione di Federico Pecchia e Davide Damiani; la seconda dalle 16.30 alle 19.00 con Matilde Amato, Damiano Paolacci e Umberto Muscetta. Cinque nuovi speaker scelti fra moltissimi candidati dal contest “Saranno Deejay” degli ultimi mesi.

Il nuovo appuntamento con “Il Boss del weekend” di Daniele Bossari è per domenica sera dalle 20.00 alle 22.00, seguito da Francesco “Frank” Lotta con “Deejay On The Road” dalle 22.00 alle 24.00.

Il sabato tornano “Deejay Football Club” con Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa dalle 12.00 alle 13.00, “GiBi Show” con Guido Bagatta dalle 19.00 alle 20.00 (anche la domenica), “No Spoiler” con Antonio Visca dalle 20.00 alle 21.00, “Ciao Sabato” dalle 21.00 alle 22.00 e la “Deejay Parade” con Albertino dalle 23.00 alle 24.00 (in simultanea con m2o), mentre da m2o arriva “One Two One Two” con Wad dalle 22.00 alle 23.00. In palinsesto la domenica “Animal House” con Paolo Menegatti e Dunia Rahwan dalle 13.00 alle 14.00.

Da domenica 1° ottobre torna “Deejay Training Center” con Linus, Elena Casiraghi, Stefano Baldini e Davide Cassani dalle 12.00 alle 13.00, mentre è previsto per sabato 7 ottobre il ritorno de “La Bomba” con Vic e Luciana Littizzetto, sempre dalle 10.00 alle 12.00.

Le notizie

Confermati anche tutti gli appuntamenti con le news nell’arco della giornata, a cura di Andrea Sessa, Paolo Menegatti, Stefania Salardi, Marta Brambilla Pisoni, Alessandro Prisco e Alessandro Lettieri. (La redazione)

