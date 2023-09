«Tormentone», il nuovo singolo di Nicolò Carnesi

Tormentone è stato un modo divertente per reagire a uno stato confusionale in cui prevaleva la sensazione di aver perso qualcosa di importante che riempiva in parte le mie giornate e i miei pensieri: la mia musica. La musica che maneggiavo, che modellavo, con cui comunicavo tanto di me, stava per evaporare, sparire, uscire da me. Questa sensazione mi spaventava molto, un po’ come perdere un’amica che ti accompagna da una vita. Allora ho fatto, istintivamente, l’unica cosa che mi sembrava sensata, ho cominciato a ricercarla, come uno speleologo armato della sua torcia, ho cominciato a vagare, scavando, girandomi intorno, divertendomi, lasciandomi andare a quello che la musica spesso è: astrazione pura, distacco. Ho cercato di creare una nemesi dei tormentoni estivi che ci invadono ogni anno e, che mi lasciano spesso la sensazione di aver perso un altro pezzetto della musica che tanto amo.

Nicolò Carnesi