Dopo il down di Aruba, il nostro sito è nuovamente online

Dalle ore 16 e 20 circa di oggi, 31 agosto 2023, il sito Musicletter.it ha smesso di funzionare in quanto Aruba, il web hosting sul quale poggia il nostro sito, ha avuto dei problemi tecnici.

Il medesimo problema è stato riscontrato da migliaia di altri utenti, come si può vedere su Downdetector.it.

Abbiamo cercato di contattare il servizio di assistenza, sia telefonicamente che tramite piattaforma web, ma non era raggiungibile, pertanto abbiamo inviato un messaggio attraverso la pagina FB della società e la risposta è stata immediata: “Gentile cliente, la regolare funzionalità dei servizi è in corso di ripristino. Le anomalie riscontrate nell’utilizzo sono dovute a un problema tecnico momentaneo. Maggiori informazioni su avvisi.aruba.it, grazie per la pazienza”.

Come da loro indicazioni, quindi, abbiamo immediatamente consultato la loro pagina degli avvisi e abbiamo letto: “A causa di un problema tecnico temporaneo, si stanno verificando alcune anomalie nell’accesso ai nostri servizi e difficoltà a contattare il centralino. Stiamo lavorando per ripristinare la regolare funzionalità dei nostri portali e pannelli nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio”.

Non sapendo dunque come segnalare l’inconveniente ai nostri lettori, abbiamo utilizzato Twitter e Facebook. Nel frattempo Aruba aggiorna l’avviso alle ore 18:30 e scrive: “Stiamo continuando a lavorare alla risoluzione delle problematiche di accesso ai pannelli interessati dal disservizio. Confermiamo che l’accesso ai servizi PEC e SPID è disponibile.”

Dalle 18:53 di oggi, 31 agosto, sembra che il nostro sito sia tornato a funzionare regolarmente. Nel dubbio, tuttavia, stiamo effettuando delle verifiche interne.

Sono quasi 20 anni che il nostro sito è su Aruba e questa è la seconda volta che abbiamo un problema simile. L’ultima è stata nel 2011 quando presero fuoco i server di Aruba.

Nel chiedere scusa ai nostri lettori per l’eventuale disagio arrecato, auguriamo ad Aruba di risolvere tutti i problemi, con la speranza che in futuro possa offrire – come sempre – un servizio migliore e al passo con i tempi. Qui per seguire gli aggiornamenti. (La redazione)