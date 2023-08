Il mercato musicale italiano cresce del 14.2% nel 1° semestre 2023

Milano, 29 agosto 2023. Nel cuore dell’anno, il mercato musicale italiano risplende con una crescita eccezionale del 14.2%, aprendo nuove strade per l’industria. Secondo i dati forniti da Deloitte per la FIMI, il settore ha registrato un fatturato di oltre 175 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023.

Il dominio incontrastato dello streaming

In un’era in cui la musica viaggia attraverso il digitale, è lo streaming a prendere le redini. Questo settore si è affermato come protagonista indiscusso dello scenario musicale italiano, sfiorando la quota di 139 milioni di euro e segnando una crescita complessiva del 16%.

Ancora più sorprendente è il segmento degli abbonamenti, che da solo ha segnato un impressionante +18.2%. In aggiunta, la fascia ad-supported audio ha visto un incremento dei ricavi del 22.9%, mentre il settore del video streaming ha subito una leggera contrazione del 0.5%.

I risultati complessivi dimostrano che il digitale rappresenta ora l’84% dell’intero mercato, consolidando i trend dell’anno precedente.

La rinascita del supporto fisico, soprattutto dei vinili

Nonostante l’era digitale, il comparto fisico dimostra di non essere da meno. Con una quota di mercato pari al 16%, il settore ha mostrato un aumento del 9.4% nel corso del semestre. Tra gli artefici di questa rinascita vi sono i vinili, che continuano a guadagnare terreno con una crescita del 14.3%. Inoltre, un’inversione di tendenza ha investito anche i CD, con un aumento del 5.3%. Un elemento da non sottovalutare è l’impatto del Bonus Cultura 18app, che a fine giugno aveva generato oltre 8 milioni di euro, sottolineando il ruolo fondamentale dell’incentivo culturale nel sostenere l’industria.

Il Richiamo dell’Italian Sound

I primi sei mesi del 2023 confermano senza dubbio il dominio del repertorio italiano. Le classifiche delle Top Ten – Album e Singoli sono guidate da titoli nazionali, segnalando una rinnovata presenza dell’Italian Sound. Questo riscontro sottolinea la forza e la rilevanza della creatività musicale nazionale nell’industria globale.

Conclusioni

In conclusione, il mercato musicale italiano sta vivendo una fase di crescita eccezionale nel 2023, con lo streaming a guida e i settori fisici di vinili e CD che giocano un ruolo chiave nella rinascita. L’industria musicale italiana dimostra ancora una volta la sua resilienza e il suo talento, richiamando l’attenzione degli appassionati di musica in tutto il mondo. (La redazione)

MKT ITA 1H23 – Infografica