The Kolors con la versione in inglese di «Italodisco»

Italodisco, il singolo della band italiana The Kolors, è stato senza dubbio il tormentone assoluto dell’estate 2023.

La canzone, scritta dal dal frontman del gruppo Antonio “Stash” Fiordispino con Davide Petrella, è stata pubblicata il 5 maggio 2023 da Warner Music e ha subito conquistato i vertici delle classifiche musicali italiane.

Con un titolo e un sound che fa riferimento al genere tutto italiano che ha successo negli anni ’70 e ’80, i Kolors hanno deciso di farne anche una versione in inglese.

Una canzone cantata in un inglese non proprio impeccabile (e quindi perfetto in questo caso) e con qualche parola in italiano che fa capolino qua e là nel testo, creando un effetto in stile broccolino tutto sommato divertente.

Secondo voi, questa versione in lingua inglese di Italodisco diventerà anche una hit internazionale? (La redazione)