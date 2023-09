Franco Migliacci, addio al paroliere della musica italiana

Franco Migliacci, uno dei parolieri più illustri della storia della musica italiana, è morto all’età di 92 anni in una clinica romana.

Migliacci, una figura poliedrica nell’industria musicale del nostro Paese, è stato autore di numerosi successi indimenticabili, ma è principalmente noto per il brano iconico Nel blu, dipinto di blu, scritto in collaborazione con Domenico Modugno.

La canzone, presentata per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1958, ha rapidamente conquistato il cuore del pubblico e ha raggiunto il terzo posto all’Eurovision Song Contest dello stesso anno, diventando un successo globale senza precedenti.

La storia dietro la creazione di Nel blu, dipinto di blu è altrettanto affascinante quanto la canzone stessa. Nel 1957, in un momento di sconforto, Migliacci ebbe l’ispirazione di “mandare a quel paese il mondo” dipingendosi le mani e il viso di blu, una visione che catturò l’entusiasmo di Modugno. Durante sei mesi di intenso lavoro, nacque il celebre ritornello “Volare oh oh”, accompagnato dal gesto liberatorio delle braccia spalancate, simili a ali.

Il resto è storia, con Nel blu, dipinto di blu che si è affermata come un inno della musica italiana e internazionale. Recentemente, nel 2022, Bob Dylan ha inserito il brano nel suo libro intitolato The Philosophy of Modern Song, in cui analizza 66 canzoni.

La carriera di Migliacci ha abbracciato molteplici generi e artisti, scrivendo per icone come Mina, Milva, Gianni Meccia, Fred Bongusto, Rita Pavone, Giancarlo Guardabassi e Patty Pravo.

Tuttavia, i suoi più grandi successi sono arrivati con Gianni Morandi, con brani indimenticabili come Andavo a cento all’ora, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, e C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.

Franco Migliacci è il genio dietro i testi di canzoni che sono diventate intramontabili nella musica leggera italiana, come Tintarella di Luna di Mina, Una rotonda sul mare e Spaghetti, pollo e insalatina di Fred Bongusto, Come te non c’è nessuno di Rita Pavone, La bambola di Patty Pravo, Che sarà dei Ricchi e Poveri e Ma che freddo fa di Nada.

La sua eredità musicale rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati di musica, e Franco Migliacci sarà ricordato come uno dei più grandi parolieri della storia italiana. La sua famiglia lo ha accompagnato fino all'ultimo, rendendo omaggio a una figura irripetibile dell'industria musicale.