Auditel, la rivoluzione tecnologica nella misurazione degli ascolti TV

Dal suo inizio nel 1984, Auditel ha svolto un ruolo cruciale nella rilevazione e diffusione dei dati relativi all’ascolto televisivo in Italia.

Questa organizzazione si impegna a catturare, 24 ore al giorno, minuto dopo minuto, l’intera offerta televisiva in tutte le sue forme: digitale, satellitare, live e on-demand, su tutte le piattaforme e dispositivi disponibili.

La missione dell’Auditel

La sua missione è cruciale, in quanto fornisce le informazioni fondamentali per analisi e pianificazioni pubblicitarie, utilizzando la “currency” come unità di misura per il ritorno sugli investimenti, sia dal punto di vista editoriale che pubblicitario.

Un aspetto notevole del processo di rilevazione di Auditel è la sua completa tracciabilità. Gli algoritmi e i protocolli di elaborazione dei dati sono accessibili e “depositati in garanzia”. Questo significa che in qualsiasi momento i dati possono essere riprodotti in modo certificato da un revisore esterno, garantendo la massima trasparenza e affidabilità.

Dalla tv tradizionale a quella digitale

Oggi, Auditel va oltre la semplice misurazione dell’ascolto televisivo tradizionale e si estende a quello “oltre il televisore”, ovvero l’ascolto televisivo fruibile nelle case e in mobilità, attraverso dispositivi digitali. Questa attività complessa è resa possibile grazie a un imponente lavoro di ricerca sociale e a un’architettura tecnologica sofisticata.

Auditel misura quotidianamente le performance editoriali e pubblicitarie della televisione utilizzando sia un sistema di ricerca campionario che un sistema di ricerca censuario. I dati prodotti e distribuiti da Auditel offrono una panoramica completa della televisione italiana per tutti gli attori di mercato, tra cui broadcaster, concessionarie, analisti, docenti e giornalisti.

In poco più di un decennio, grazie a un eccezionale processo di frammentazione e a uno sforzo tecnologico senza precedenti, Auditel è passata dal monitorare 6-7 grandi reti nazionali generaliste a rilevare ben 440 emittenti. Per ciascuna di esse, vengono raccolti e diffusi dati che registrano l’ascolto televisivo, 24 ore al giorno, minuto dopo minuto.

Auditel monitora in particolare la televisione che opera in modalità lineare utilizzando tecnologie trasmissive come la Digital Terrestrial Television e la Digital Satellite Television, misurando anche l’ascolto ritardato fino a 28 giorni, generato da OTT (Over the Top Television), VCR (Video Cassette Recorder), PVR (Personal Video Recorder) e MySky. Inoltre, Auditel tiene sotto controllo le console di giochi e altri dispositivi collegati al televisore che consentono la visione dei canali televisivi.

L’innovazione tecnologica ha moltiplicato le piattaforme e ha creato nuovi luoghi per la fruizione dei contenuti televisivi, imponendo alle ricerche sui dati l’osservazione di un ambiente multiservizio che combina l’etere e il web. Oggi, Auditel è in grado di misurare i contenuti e la pubblicità anche su Smart TV, Personal Computer (PC), Smartphone, Tablet e Game Console, ottenendo informazioni in modalità censuaria, basate non su stime campionarie, ma sul totale degli ascolti direttamente rilevati.

Il nuovo sistema censuario rappresenta la soluzione di Auditel per la misurazione degli ascolti su dispositivi digitali e non sostituisce il sistema campionario esistente, ma lo integra. Questa scelta consente la prima rilevazione cross-mediale degli ascolti TV provenienti da diverse piattaforme e dispositivi, eliminando duplicazioni e offrendo una panoramica più completa del mercato televisivo italiano.

Conclusioni

Auditel continua a essere un pilastro fondamentale nella misurazione dell’ascolto televisivo in Italia, evolvendosi costantemente per adattarsi alle nuove tecnologie e alle mutevoli abitudini di consumo dei media. Grazie alla sua trasparenza e alla sua capacità di adattarsi alle sfide del mercato, Auditel rimane un punto di riferimento insostituibile per il settore televisivo italiano. (Aaron Stack)