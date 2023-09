Il Sogliano Sonica Festival 2023 chiude con Manu Chao

Dopo gli appuntamenti del mese di luglio con Daniele Silvestri e Jeremiah Fraites dei Lumineers, il Sogliano Sonica Festival chiude la sua seconda edizione martedì 26 settembre 2023 con lo speciale concerto acustico di Manu Chao, seconda e ultima tappa del mini tour italiano dell’artista franco-ispanico.

L’evento, che si terrà a Sogliano al Rubicone (FC) in piazza Matteotti è sold out, pertanto non è più possibile acquistare biglietti sul posto. Dunque, grande risposta di pubblico per un cantautore unico nel suo genere, riconosciuto universalmente come il cantastorie cittadino del mondo in grado di scrivere pietre miliari della musica rock, folk e alternative.

Chi è Manu Chao

Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre un’infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni Ottanta fonda i Mano Negra, gruppo d’avanguardia che canta in francese, inglese e spagnolo, fondendo culture e stili differenti, come rock, punk, reggae, rap e musica iberica.

Nel 1998 con Clandestino arriva il successo mondiale. È il suo debutto solista, i cui temi sono la fuga e i diritti umani e in cui dominano ritmi africani e sudamericani.

Clandestino raggiunge una fama planetaria e rappresenta per tantissimi giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica e del quale Manu Chao si è fatto portatore. A oggi il musicista franco-ispanico è considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, una vera icona musicale e culturale.

