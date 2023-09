Manu Chao in concerto a Sogliano al Rubicone (data sold out)

Dopo il trionfante concerto tenutosi lo scorso sabato 23 settembre a Bergamo, Manu Chao si appresta a calcare il palco del Sogliano Sonica 2023 per un’altra performance che si preannuncia straordinaria.

L’appuntamento dal vivo con l’icona della “musica terzomondista” – noto per il suo impegno civile e sociale – è previsto per martedì 26 settembre nella suggestiva cornice di piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena.

Il concerto, già sold-out da tempo, ha attirato un pubblico entusiasta proveniente da ogni angolo del Paese, ansioso di assistere all’esibizione di uno degli artisti più autentici e influenti della scena musicale contemporanea.

Manu Chao, all’anagrafe José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, è noto per la sua straordinaria capacità di fondere linguaggi e generi musicali diversi, creando così un’esperienza unica per gli spettatori.

La sua carriera musicale, che lo ha visto inizialmente come membro fondatore dei Mano Negra e successivamente anche come solista, è sempre stata caratterizzata da una costante ricerca in grado di spaziare dal reggae al punk, dallo ska al rock, dal folk tradizionale alla chanson francese.

Le sue canzoni, intrise di un forte impegno sociale, riflettono temi importanti come l’amore, l’immigrazione e la vita nei ghetti, portando spesso un messaggio terzomondista.

Manu Chao è un artista che ha sempre dimostrato una connessione speciale con il pubblico italiano, realizzando concerti memorabili che hanno contribuito a cimentare il suo status di leggenda vivente della musica popolare. Questa volta, il cantautore ha scelto di esibirsi in un contesto acustico, accompagnato dai suoi fidati musicisti con cui ha condiviso numerose avventure ed esibizioni in giro per il mondo.

Nato a Parigi il 21 giugno 1961 da genitori spagnoli, Chao ha successivamente traslocato a Barcellona, una città che ha influenzato profondamente la sua musica e la sua cultura. La sua band Mano Negra, fondata nel 1987 insieme al fratello Antoine Chao e al cugino Santiago Casariego, è stata un trampolino di lancio per la sua carriera, introducendo al pubblico la sua peculiare fusione di generi.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera da solista è stato l’album Clandestino del 1998, che ha ottenuto un successo immediato e ha segnato l’inizio di una carriera da solista che continua a brillare nella scena musicale internazionale.

La sua musica eclettica e i testi significativi continuano a ispirare e coinvolgere le generazioni di fan in tutto il mondo, dimostrando che la sua eredità musicale è destinata a perdurare nel tempo. (La redazione)