Un doppio LP per i Funk Revolution di Lucky Brown

Era il 2011 quando il musicista di Seattle Lucky Brown, all’anagrafe Joel Ricci, pubblicava il suo album di debutto Space Dream sulla label tedesca Tramp Records.

Ora nel 2023 vengono raccolte su due vinili in edizione limitata le sessioni di registrazione complete da cui sono stati tratti i brani di quel disco.

500 copie numerate a mano per ognuno dei due vinili, che rappresentano le due sessioni di registrazione fatte in salotto da Ricci con la sua band The Funk Revolution, e contengono tutti i brani del debutto assieme ad inediti mai sentiti prima.

Lucky Brown dal 2011 si è fatto una reputazione come uno dei pionieri del ‘deep funk’ moderno, quel particolare ramo di funk low-fi, sporco, grezzo, analogico e genuino, che per forza di cose trova il suo supporto ideale nel formato vinilico, che sia LP o 45 giri, in cui Tramp Records è da sempre specializzata.

Il primo album si intitola Don’t Go Away e contiene 7 brani strumentali ipnotici ed intensi, di cui 5 inediti, tra cui spiccano Lucky Seven col suo funk blueseggiante, Izzy Come Izzy Go con influenze decisamente ethio-jazz e afro e la titletrack Don’t Go Away con le sue inflessioni latin funk.

Il secondo disco riprende il titolo del debutto di Ricci, ovvero Space Dream, e propone altre 8 tracce strumentali, di cui la metà inediti, tra cui la bellissima Scarlet Runner che vede una tromba quasi distorta fornire la linea melodica principale supportata da un groove midtempo un po’ jazzato.

Ma anche i brani già sentiti suonano freschi e accattivanti, in particolare Jesse’s Party presente su Space Dream e il cui titolo rivela già il mood del pezzo, perfetto per una festa illegale in uno scantinato.

Lucky Brown ancora una volta non delude, se c’è un nome odierno che rappresenta la scena deep funk, è il suo, e non teme rivali. (Adaja Inira)