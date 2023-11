Meloni vittima di uno scherzo telefonico. Ascolta l’audio

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Meloni, è stata vittima di un inganno telefonico il 18 settembre scorso, quando un individuo si è spacciato per il presidente dell’Unione Africana attraverso l’Ufficio Diplomatico di Palazzo Chigi, secondo fonti governative.

Due comici russi

Ad architettare lo scherzo sarebbero stati due comici russi che hanno fatto rilasciare alla Presidente anche delle dichiarazioni circa la guerra in Ucraina.

Nonostante il tentativo dell’impostore di farle rilasciare dichiarazioni controverse, Meloni ha mantenuto le posizioni del governo italiano, sebbene con la solita cortesia formale riservata ai rappresentanti stranieri.

Le fonti

Secondo l’Ansa, le fonti riferiscono che nonostante le provocazioni, il presidente del Consiglio ha ribadito il pieno sostegno all’Ucraina e le politiche italiane volte a contrastare l’immigrazione illegale.

L’Ufficio del Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio si è dichiarato rammaricato per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il presidente della Commissione dell’Unione Africana. L’episodio è avvenuto nel contesto degli sforzi del Presidente Meloni per rafforzare i rapporti con i leader africani, con importanti incontri avvenuti a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU tra il 19 e il 21 settembre 2023.

L’audio della telefonata

Il governo ha così confermato il suo impegno per le relazioni internazionali e per le politiche definite in materia di immigrazione illegale, nonostante il tentativo di ingannare il presidente Meloni da parte dell’impostore. Di seguito è possibile ascoltare parte dell’audio. (La redazione)