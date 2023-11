L’indie rock degli Empty Country

Gli Empty Country sono la creatura indie rock dell’ex Cymbals Eat Guitars Joe D’Agostino, tra i più dotati musicisti della scena indipendente americana e cantautore dal gusto unico e inimitabile.

Per il nuovo lavoro Empty Country II, Joe D’Agostino si è spinto in nuovi luoghi come autore, creando una raccolta di racconti brevi musicati che affrontano alcune delle più grandi questioni sociali che affliggono la società americana contemporanea: la violenza delle armi, l’epidemia di dipendenza e la disperazione generazionale.

Empty Country II, in uscita il 3 novembre 2023 per Tough Love Records, è stato registrato in due settimane presso il Fidelitorium Studio di Kernersville, North Carolina, prodotto da John Agnello, con la collaborazione di Anne Doyle (ex batterista dei Cymbals Eat Guitars) e del suo gemello Patrick al basso. (La redazione)

