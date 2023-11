Sanremo 2024: le novità del Festival della Canzone Italiana

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi e amati in Italia, sta per tornare con la sua 74ª edizione, e quest’anno ci saranno alcune interessanti novità.

Amadeus, che ricopre il ruolo di Direttore Artistico e conduttore per la quinta volta, ha annunciato i dettagli del Regolamento del Festival durante un’apparizione al Tg1.

Sanremo 2024: date e cambiamenti

La 74ª edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024, e ci saranno alcune modifiche significative rispetto alle edizioni precedenti. Uno dei principali cambiamenti riguarda l’ordine di esibizione degli artisti durante le prime serate. In particolare, nella prima serata si esibiranno tutti i 26 cantanti in gara, mentre 13 di loro saranno presenti nella seconda serata e altrettanti nella terza.

L’accoppiamento “artisti presentatori” e “artisti interpreti”

I cantanti che non parteciperanno alla gara il mercoledì e il giovedì avranno comunque un ruolo nel programma, introducendo le esibizioni degli altri artisti. L’accoppiamento tra gli artisti “presentatori” e gli artisti “interpreti” avverrà tramite un sorteggio pubblico durante le conferenze stampa del 7 e dell’8 febbraio 2024.

La serata delle cover

La quarta serata rappresenta un momento speciale, in cui verrà eliminato il limite di riferimento temporale per le cosiddette “cover”. I cantanti in gara, affiancati da un artista ospite, eseguiranno canzoni italiane e internazionali pubblicate fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, le cover potranno includere brani precedentemente pubblicati dagli stessi artisti.

Le giurie del festival

Un altro cambiamento rilevante riguarda le giurie. Mentre rimangono invariate tre giurie che determineranno le classifiche, il Televoto e la Giuria della Sala Stampa, TV e Web, sarà introdotta una nuova Giuria delle Radio, formata da emittenti radiofoniche nazionali e locali, rappresentative dell’intero territorio italiano. Questo sostituirà la precedente Giuria Demoscopica.

Le votazioni delle singole serate

Quanto al numero dei partecipanti, la 74ª edizione del Festival prevede 26 cantanti, compresi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Durante la prima serata, le 26 canzoni in gara saranno giudicate dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web, e verranno comunicate al pubblico le prime 5 posizioni in classifica.

Nella seconda e nella terza serata, le 13 canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Entrambi i sistemi di votazione avranno un peso del 50% ciascuno. Anche in queste serate, verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni.

La quarta serata, dedicata alle cover, vedrà i 26 artisti in gara votati da tutte e 3 le giurie: il pubblico tramite il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale del 34% ciascuno. In questa serata, saranno comunicate al pubblico le prime 5 posizioni, e l’artista primo classificato sarà designato “vincitore della serata”.

La quinta serata, la finalissima, vedrà una reinterpretazione di tutte le 26 canzoni in gara, votate nuovamente dal pubblico tramite il Televoto. Sarà comunicata la classifica generale delle 26 canzoni e artisti determinatasi alla fine della quarta serata. Tuttavia, il pubblico conoscerà solo le prime 5 canzoni e artisti della nuova classifica generale.

Dopo la riproposizione delle canzoni dei primi 5 classificati, le votazioni precedenti saranno azzerate, e verrà effettuata una nuova votazione da parte delle tre giurie, con un peso percentuale del 34% per il Televoto, del 33% per la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e del 33% per la Giuria delle Radio. La canzone o l’artista con la percentuale di voto complessiva più alta in questa ultima votazione verrà proclamato vincitore di Sanremo 2024.

Il motto

Nonostante queste novità, il Festival di Sanremo mantiene la sua filosofia di celebrazione della musica e degli artisti, con il motto “Sanremo si Ama“. Il pubblico può dunque aspettarsi un evento emozionante e ricco di sorprese per la 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana. (La redazione)