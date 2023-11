Muore Shane MacGowan, già leader dei Pogues

Il cantautore irlandese Shane MacGowan, già leader dei Pogues, si è spento oggi, 30 novembre 2023, dopo una malattia all’età di 65 anni.

Amico e collaboratore di Kirsty MacColl, Joe Strummer, Nick Cave, Steve Earle, Johnny Depp e Sinéad O’Connor, il musicista e cantante era nato il 25 dicembre 1957.

Ricordiamo in questa triste occasione il documentario del 2020 Crock of Gold – A Few Rounds with Shane MacGowan, prodotto da Johnny Deep e diretto dal regista Julien Temple.

Un docufilm che si tuffa profondamente nella vita senza limiti del cantautore e poeta irlandese Shane MacGowan, meglio conosciuto per essere stato il leader dei Pogues, formazione che ha combinato la musica tradizionale irlandese con l’energia viscerale del punk rock. (La redazione)