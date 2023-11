40 anni di Jesus and Mary Chain: il tour e il nuovo album

A 40 anni di distanza dal loro primo singolo, i Jesus and Mary Chain pubblicano il nuovo brano Jamcod che anticipa l’album Glasgow Eyes, in arrivo l’8 marzo 2024 su Fuzz Club e Cooking Vinyl.

Chi sono The Jesus and Mary Chain

Band di culto degli anni Ottanta originaria di Glasgow – fondata nel 1984 dai fratelli William e Jim Reid (rispettivamente chitarrista e cantante) – i Jesus and Mary Chain hanno rivoluzionato con il loro stile e la loro musica la scena di un’intera generazione.

Punto di riferimento della scena musicale londinese post-Sex Pistols, ispirati da band come Stooges e Velvet Underground, i JAMC hanno dato vita a un nuovo genere musicale, lo shoegaze, diventando capofila di un movimento che annovera tra i suoi adepti My Bloody Valentine e Slowdive.

Il tour del 2024

I due fratelli Jim e William Reid festeggeranno ulteriormente il loro 40esimo anno di attività nel 2024 con un’autobiografa (pubblicata da Orion/White Rabbit) e un importante tour nel Regno Unito ed in Europa, che li porterà anche in Italia per un atteso appuntamento il 17 aprile 2024 all’Alcatraz di Milano.

L’album del 2024

Glasgow Eyes, il nuovo album dei Jesus and Mary Chain, è stato registrato presso lo studio dei Mogwai, Castle of Doom, a Glasgow, dove Jim e William si sono già trovati per il precedente lavoro, Damage and Joy del 2017, che è diventato il loro album più alto nelle classifiche degli ultimi vent’anni. (La redazione)