X Factor 2023, botta e risposta tra Fedez e Morgan

“Metto le cose in chiaro, Lorenzo non l’ho mai conosciuto, semplicemente ha collaborato con Michele Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani. È una cosa normalissima. Ma anche se lo conoscessi, quale sarebbe il problema? A me risulta che Morgan, per sua stessa ammissione, conosceva la Castiglia. Se Morgan pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se è veramente un ribelle, abbia le palle di dirlo. Se vuoi essere ribelle le cose le dici quando sei dentro il programma, non quando ti danno un calcio in culo. Sono un ragazzo che ha una piccola azienda, lavoro con mia mamma e con l’avvocato e che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Vittorio Sgarbi, Ciao Marco”.