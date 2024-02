Iron & Wine con il nuovo album «Light Verse»

Il talentuoso cantautore statunitense Sam Beam, leader del progetto Iron & Wine, sta per fare il suo ritorno musicale con il settimo album completo della band, intitolato Light Verse. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, confermando che l’album sarà pubblicato il 26 aprile 2024 su scala globale tramite Sub Pop Records, con la distribuzione in Italia gestita da Audioglobe.

Il ritorno di Sam Beam

Light Verse segna il ritorno di Iron & Wine dopo una pausa di oltre sette anni dal loro ultimo album completo. La band ha ottenuto notorietà con le nomine ai Grammy per i loro lavori precedenti, tra cui Beast Epic del 2017 e l’EP Weed Garden del 2018.

Questo nuovo album di dieci tracce è stato prodotto dallo stesso Sam Beam e successivamente mixato ed ingegnerizzato da Dave Way presso i Waystation e i Silent Zoo Studios di Los Angeles. Light Verse si distingue come l’opera più giocosa di Iron & Wine, un’esperienza che Beam descrive come una reazione alla pesantezza e all’ansia vissute durante la pandemia.

L’album del 2024

I testi dell’album continuano a esplorare intuizioni fittizie e personali, immergendosi in una varietà di emozioni con personaggi disperati e ottimisti. Beam offre al pubblico una miscela di promesse, sofferenza, lacrime e risate, catturando la complessità della vita e dell’amore.

Sul versante musicale, Light Verse presenta un cast eccezionale di musicisti, tra cui Tyler Chester alle tastiere, Sebastian Steinberg al basso, David Garza alla chitarra, Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow, Kyle Crane alla batteria e percussioni, e Paul Cartwright agli archi.

Un’orchestra composta da 24 elementi appare in quattro brani, arricchendo ulteriormente il suono dell’album. Inoltre, l’artista pluripremiata Fiona Apple presta la sua voce per un emozionante duetto intitolato All In Good Time.

Il tour e il primo singolo di Iron & Wine

Per supportare il lancio di Light Verse, Iron & Wine ha annunciato un tour nordamericano da headliner, che inizierà il 14 giugno a Milwaukee, WI presso il Pabst Theatre e si concluderà il 24 agosto 2024 a Nashville. Il tour promette di portare sul palco la magia e l’energia delle nuove tracce insieme ai successi del passato.

Gli appassionati della band possono già immergersi nell’esperienza di Light Verse ascoltando il primo singolo estratto, intitolato You Never Know. Con questo album, Iron & Wine sembra pronto a regalare al pubblico un viaggio emozionale attraverso la musica, con un tocco di gioia e accettazione dopo i momenti difficili degli ultimi anni. (La redazione)