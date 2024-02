Sanremo 2024: la felicità di Loredana Bertè per il Premio della Critica “Mia Martini”

Mimì, lo abbiamo portato a casa! Non riesco ancora a credere di aver vinto il Premio della Critica “Mia Martini”, non ci speravo più! Questo premio per me è sempre stato irraggiungibile, un po’ una ferita nel cuore. È un cerchio che si chiude, una cosa stupenda e anche un po’ surreale. Grazie Amadeus, alla sala stampa e a tutto il pubblico per l’affetto e il supporto che mi avete dato! Sono commossa. Vi amo.