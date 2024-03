Everything I Thought it Was, il nuovo album di Justin Timberlake

Il talentuoso e poliedrico artista statunitense Justin Timberlake fa il suo atteso ritorno sulle scene musicali con il nuovo album di inediti intitolato Everything I Thought it Was. Dopo un’assenza discografica di sei anni, Timberlake dimostra ancora una volta di essere un’icona intramontabile della musica contemporanea.

Un’icona della musica contemporanea

Conosciuto non solo per le sue doti vocali straordinarie, ma anche per la sua versatilità come cantante, produttore discografico, cantautore e attore, Justin Timberlake ha accumulato nel corso della sua carriera un’impressionante serie di successi e riconoscimenti.

Un’impressionante serie di successi

Con oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli venduti a livello globale, Timberlake ha fatto la storia della musica pop moderna. Il suo contributo alla cultura musicale va oltre i confini dei suoi lavori da solista, includendo anche il periodo in cui è stato la voce principale degli *NSYNC, contribuendo a vendere oltre 70 milioni di dischi.

Un maestro della diversità musicale

La sua capacità di spaziare tra i generi pop, dance e R&B gli ha valso dieci Grammy Awards, tra cui prestigiosi riconoscimenti per i suoi album Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds e Justified. Le sue collaborazioni con altri artisti di spicco come Jay-Z hanno ulteriormente consolidato la sua reputazione nel panorama musicale internazionale.

Un talento anche sul grande schermo

Non limitandosi al successo musicale, Timberlake ha anche lasciato il segno sul grande schermo, prestando la sua voce al personaggio animato Trolls della DreamWorks. Il brano Can’t Stop the Feeling!, estratto dalla colonna sonora di “Trolls”, è stato persino nominato come “Miglior Canzone Originale” agli Academy Awards del 2017.

Il nuovo album del 2024

Il nuovo album di Justin Timberlake è stato anticipato dal singolo Selfish, promettendo agli appassionati un’esperienza musicale avvincente e coinvolgente. Everything I Thought it Was è stato pubblicato oggi, venerdì 15 marzo 2024, suscitando un’anticipazione palpabile tra i fan di tutto il mondo.

Creatività senza pari

Con un bagaglio di oltre 23 miliardi di stream audio e video globali e quattro premi Emmy per le sue indimenticabili performance al “Saturday Night Live”, Justin Timberlake continua a dimostrare di essere un’entità creativa senza pari nel panorama dello spettacolo contemporaneo. Il suo ritorno con Everything I Thought it Was promette di consolidare ulteriormente il suo status di leggenda vivente della musica pop. (La redazione)