Justin Timberlake con Selfish, il singolo che anticipa il nuovo album

È uscito il 25 gennaio 2024 il nuovo singolo di Justin Timberlake, Selfish, brano che segna il ritorno della superstar mondiale dopo sei anni dal suo ultimo album Man of the Woods del 2018. La canzone, pubblicata sotto RCA Records, entrerà in rotazione radiofonica da domani, promettendo di conquistare il pubblico con il suo inconfondibile stile pop.

Selfish è un assaggio del nuovo album

Il singolo Selfish è un’anteprima del tanto atteso album di inediti di Timberlake, intitolato Everything I Thought it Was in uscita il 15 marzo 2024. La traccia, scritta dallo stesso artista americano insieme a Louis Bell, Cirkut, Theron Thomas e Amy Allen, è un mix di talento eclettico e produzione di alta qualità. Il video, diretto da Bradley J. Calder, si distingue per esaltare il lato introspettivo della canzone, offrendo uno sguardo dietro le quinte del processo creativo dell’artista.

Il poliedrico Justin Timberlake

Oltre alla sua carriera musicale di successo, Timberlake è noto come un artista poliedrico. Cantante, produttore discografico, cantautore e attore, ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli in tutto il mondo. I suoi successi includono non solo la carriera da solista ma anche il suo ruolo come voce principale degli *NSYNC, contribuendo a vendere oltre 70 milioni di dischi.

Un curriculum ricco di successi

Justin Timberlake vanta 10 Grammy Awards in diversi generi musicali, tra cui pop, dance e R&B. I suoi album da solista, come Man of the Woods, The 20/20 Experience, FutureSex/LoveSounds e Justified” hanno consolidato la sua posizione di icona musicale. Collaborazioni di successo con artisti del calibro di Jay-Z hanno ulteriormente ampliato la sua influenza nell’industria musicale.

Oltre la musica, i successi cinematografici

La versatilità di Timberlake si estende anche al mondo cinematografico, con apparizioni di successo come doppiatore nel film d’animazione DreamWorks “Trolls”. Il brano Can’t Stop the Feeling! tratto da “Trolls” gli ha guadagnato una nomination agli Academy Awards del 2017 come “Miglior Canzone Originale.” Nel 2023, ha prestato la sua voce anche al terzo capitolo della serie, “Trolls Band Together”.

Un artista iconico

Con oltre 23 miliardi di stream audio e video a livello globale e 4 premi Emmy per le sue memorabili partecipazioni al “Saturday Night Live,” Justin Timberlake si conferma come un’icona completa. Con l’uscita di Selfish e l’annuncio del nuovo album, il mondo della musica è in attesa del prossimo capitolo di questo straordinario percorso artistico. (La redazione)