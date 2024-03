Ibibio Sound Machine con Pull The Rope, un nuovo album pieno di hit

Il ritmo travolgente e l’energia contagiosa degli Ibibio Sound Machine sono tornati a far vibrare le piste da ballo con il loro ultimo lavoro Pull The Rope. Con questo nuovo lavoro discografico, la band guidata da Eno Williams e Max Grunhard ha catapultato se stessa in una nuova dimensione musicale, mantenendo intatti il fascino e l’entusiasmo che li ha resi celebri.

Registrato sotto la guida esperta del produttore Ross Orton, noto aver lavorato con artisti del calibro di Arctic Monkeys e M.I.A., Pull The Rope è stato forgiato nel calore di due settimane di sessioni creative intense. Eno, Max e il resto del gruppo hanno lavorato instancabilmente su ritmiche, melodie e testi, dando vita a un album che promette di diventare un classico del panorama musicale contemporaneo.

Un album pieno zeppo di hit

Questo nuovo capitolo nella storia degli Ibibio Sound Machine rappresenta una sintesi perfetta tra le radici africane della band e l’atmosfera elettrizzante dei club notturni. L’eleganza e la raffinatezza della loro musica si fondono armoniosamente con un sound moderno e club-friendly, creando un mix esplosivo che cattura l’attenzione fin dalla prima nota.

Pull The Rope è un viaggio emozionante attraverso le emozioni umane, dove speranza e oscurità si intrecciano con felicità e desolazione. Le tracce dell’album trasmettono un messaggio potente e universale, incanalando la potenza della musica africana, del funk e del clubbing in un’unica esperienza sonora coinvolgente.

La band, più unita che mai, si prepara a portare la propria musica in giro per il mondo, pronta a incendiare i palchi dei più grandi festival internazionali e a far ballare le folle nei club più esclusivi. Con Pull The Rope gli Ibibio Sound Machine dimostrano ancora una volta di essere maestri nell’arte di creare musica che non solo fa muovere i corpi, ma anche tocca le corde dell’anima.

Il primo singolo

L’attesa per l’uscita ufficiale di Pull The Rope è alle stelle, e i fan non vedono l’ora di immergersi completamente in questo nuovo capitolo degli Ibibio Sound Machine. Il disco sarà disponibile dal 3 maggio 2024 per l’etichetta Merge, e il singolo anticipatore Got To Be Who U Are è già disponibile per chi vuole assaporare un assaggio dell’esplosiva energia che caratterizza il nuovo album. (La redazione)