Il ritorno dal vivo dei CCCP – Fedeli alla linea. Le date dei concerti

Dopo una serie di eventi di grande successo all’estero e l’uscita dell’inedito album live Altro che nuovo nuovo, i leggendari CCCP – Fedeli alla linea sono pronti a far tremare il suolo italiano con il loro tour In fedeltà la linea c’è.

Il ritorno sulle scene nazionali di questa iconica band è stato accolto con un entusiasmo travolgente da parte dei fan, che aspettano con trepidazione di rivivere l’energia travolgente dei loro concerti.

Celebrando il 40º anniversario del loro primo EP, Ortodossia, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur si preparano a regalare al pubblico italiano una serie di performance indimenticabili. Questi quattro artisti, le cui radici musicali sono profondamente intrecciate con la storia della musica italiana, continuano a incarnare l’essenza del punk italiano, trasmettendo un messaggio di ribellione e critica sociale che risuona ancora oggi con una forza straordinaria.

Il tour In fedeltà la linea c’è si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate 2024, con i CCCP – Fedeli alla linea pronti a conquistare i palcoscenici dei principali festival italiani. Lontani dall’essere un mero esercizio di nostalgia, il ritorno dei CCCP – Fedeli alla linea sulle scene nazionali rappresenta un’opportunità unica per il pubblico italiano di immergersi nella potenza e nella rilevanza delle loro canzoni, che continuano a parlare ai cuori e alle menti di diverse generazioni.

Attraverso una serie di concerti che oscillano tra il sacro e il profano, i CCCP – Fedeli alla linea si preparano a portare avanti il loro messaggio senza compromessi, ricordando al mondo intero che le tematiche affrontate nelle loro canzoni – dall’alienazione sociale alla lotta per la libertà individuale – rimangono incredibilmente attuali.

Il loro motto provocatorio “Produci, consuma, crepa” continua a echeggiare con una forza senza tempo, richiamando l’attenzione sulle contraddizioni della società contemporanea e spingendo il pubblico a riflettere sul proprio ruolo nel mondo.

Il successo dei CCCP – Fedeli alla linea, che si manifesta non solo attraverso il fervente sostegno dei fan ma anche attraverso il loro impatto duraturo sull’immaginario collettivo, è testimone della loro straordinaria capacità di trasformare ogni performance in un’esperienza iconica.

Il tour 2024 dei CCCP – Fedeli alle linea

21 maggio in Piazza Maggiore a BOLOGNA

23 maggio a MILANO , per un’anteprima del MI AMI Festival

, per un’anteprima del MI AMI Festival 13 giugno all’Ippodromo delle Capannelle ROMA , nell’ambito di Rock in Roma

, nell’ambito di Rock in Roma 27 giugno a COLLEGNO (TO), nell’ambito di Flowers Festival

(TO), nell’ambito di Flowers Festival 28 giugno al Barton Park di PERUGIA , nell’ambito di Moon in June

, nell’ambito di Moon in June 4 luglio a Villa Bellini di CATANIA , nell’ambito di Summer Fest

, nell’ambito di Summer Fest 12 luglio a Villa Ca’ Cornaro di ROMANO D’EZZELINO (VI), nell’ambito di Ama Festival

(VI), nell’ambito di Ama Festival 21 luglio a SERVIGLIANO (FM), nell’ambito di NoSound Fest

(FM), nell’ambito di NoSound Fest 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino di FIRENZE , nell’ambito di Musart Festival

, nell’ambito di Musart Festival 3 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di ALGHERO , nell’ambito del Festival Abbabula

, nell’ambito del Festival Abbabula 9 agosto a MELPIGNANO (LE), nell’ambito di SEI Festival

Con il tour In fedeltà la linea c’è, i CCCP – Fedeli alla linea si preparano a rinnovare il loro legame con il pubblico italiano, dimostrando una volta di più che la loro musica è più rilevante che mai e che la loro voce continua a essere un faro di ispirazione in un mondo in continua evoluzione. (La redazione)