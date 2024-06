Il concetto di attività fisica, consigli per evitare la sedentarietà e migliorare la salute

L’attività fisica è un concetto ampio e variegato che abbraccia tutte le forme di movimento realizzate nei vari ambiti della vita quotidiana. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si intende per “attività fisica” qualsiasi movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che comporta un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo. Questa definizione include una vasta gamma di attività, dalle più semplici e quotidiane alle più complesse e strutturate.

Le diverse forme di attività fisica

Attività motoria spontanea

Le attività motorie spontanee comprendono quei movimenti che si eseguono senza una pianificazione specifica. Camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e svolgere lavori domestici rientrano in questa categoria. Queste attività, anche se semplici, sono essenziali per mantenere uno stile di vita attivo e sano, contribuendo a un costante dispendio energetico.

Esercizio fisico

A differenza dell’attività motoria spontanea, l’esercizio fisico è caratterizzato da una struttura e una pianificazione precisa. Si tratta di attività fisiche eseguite regolarmente e con un obiettivo specifico, come migliorare la forma fisica, aumentare la resistenza o sviluppare la muscolatura. L’esercizio fisico è quindi una forma più intenzionale e sistematica di movimento.

Lo sport

Lo sport rappresenta un ulteriore livello di strutturazione dell’attività fisica. Si tratta di attività competitive regolamentate da norme precise e riconosciute a livello istituzionale. Gli sport possono essere praticati in contesti ufficiali, come competizioni e tornei, o in ambiti più informali. La pratica sportiva non solo migliora la salute fisica, ma promuove anche valori come la disciplina, la cooperazione e il fair play.

Le attività sedentarie

Accanto alle varie forme di attività fisica, è importante menzionare anche le attività sedentarie. Queste si caratterizzano per un dispendio energetico inferiore a quello delle condizioni di riposo e includono attività come guardare la televisione, guidare l’auto, leggere e stare seduti alla scrivania. Le attività sedentarie, se prevalenti nella routine quotidiana, possono avere effetti negativi sulla salute, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari, obesità e altre patologie croniche.

Conclusioni

Comprendere le diverse forme di attività fisica e il loro impatto sulla salute è fondamentale per promuovere uno stile di vita equilibrato e attivo. Incorporare una varietà di movimenti nella propria giornata, dall’attività motoria spontanea all’esercizio fisico pianificato, fino alla pratica sportiva, può contribuire significativamente al benessere generale. Allo stesso tempo, è cruciale ridurre il tempo dedicato alle attività sedentarie per evitare le conseguenze negative associate a uno stile di vita inattivo. (La redazione)