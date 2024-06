Targhe Tenco 2024: botta e risposta tra Piotta e il Club Tenco circa l’esclusione di «’Na notte infame»

Si accende una polemica tra Tommaso Zanello, meglio conosciuto come Piotta, e il Club Tenco, organizzatore delle prestigiose Targhe Tenco (qui per consultare l’elenco dei finalisti). L’artista romano ha recentemente manifestato il suo disappunto su Facebook per l’esclusione del suo ultimo album, ‘Na notte infame, dalla selezione finale per le Targhe Tenco 2024.

Il post di Piotta circa l’esclusione del suo album

Piotta, nel suo post su Facebook, ha espresso gratitudine verso i giurati che hanno votato per il suo album, ma ha sollevato dubbi sulla correttezza del processo di selezione. “Pur avendo ricevuto tantissimi voti da molti dei giurati, che ringrazio uno per uno, ‘Na notte infame non è dentro,” ha scritto l’artista, aggiungendo che ci sono voci secondo cui i voti ricevuti non sarebbero stati presi in considerazione. “Se fosse così mi chiedo: come mai?“. Piotta ha chiesto al Club Tenco di fornire spiegazioni, sottolineando l’importanza della trasparenza per rispetto del suo progetto e del lavoro dei giornalisti coinvolti nelle votazioni.

La risposta del Club Tenco

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale del Club Tenco, che ha scelto di rispondere pubblicamente, rispettando le stesse modalità richieste da Piotta. “Il Club Tenco, in nome della trasparenza che da sempre lo contraddistingue, risponde a Tommaso Zanello, in arte Piotta, in merito alle votazioni delle Targhe Tenco, e lo fa pubblicamente, nelle stesse modalità di richiesta dell’artista,” si legge nella nota.

Il direttivo del Club Tenco ha spiegato che ‘Na notte infame ha effettivamente ricevuto voti dai giurati, ma nella categoria “Miglior album in dialetto”. Tuttavia, secondo il regolamento, i testi dell’opera devono essere scritti e cantati per oltre il 50% in un dialetto o lingua minoritaria, condizione che l’album di Piotta non soddisfa.

Le regole delle Targhe Tenco e le polemiche dei fan di Piotta

Questa spiegazione chiarisce i motivi dell’esclusione, ma non sembra placare del tutto i dubbi sollevati dall’artista e dai suoi sostenitori. La questione mette in luce le rigide regole del Club Tenco e solleva un dibattito più ampio sulla trasparenza e sull’equità nei processi di selezione dei premi musicali. Mentre Piotta e i suoi fan potrebbero rimanere delusi, il Club Tenco difende la propria decisione ribadendo l’importanza di seguire criteri chiari e precisi per garantire la coerenza e l’integrità del premio. (La redazione)