Italo disco, ascolta la playlist con i brani più rappresentativi

Sulla scia della gettonatissima Italo-disco dei The Kolors, hit per eccellenza che ha imperversato ovunque nella torrida estate 2023, abbiamo preso la palla al balzo per raccontarvi brevemente cosa si intende per “Italo disco” e quali sono stati i brani più rappresentativi di questo genere. Iniziamo, dunque.

Cos’è l’italo disco?

L’Italo Disco è un genere musicale nato in Italia alla fine degli anni ’70 e diventato popolare in tutto il mondo negli anni ’80. Caratterizzato da suoni elettronici, ritmi vivaci e melodie orecchiabili, l’italo disco inizialmente era incentrato su brani cantati in inglese.

Le origini

Si tratta di un “sottogenere” della disco music, che si è sviluppato in risposta alla crescente popolarità della musica da discoteca negli Stati Uniti e in Europa. In questo periodo si iniziò a realizzare musica da discoteca italiana registrata in casa che venne esportata nel mondo. Venne definito così da Bernhard Mikulski, un produttore e discografico tedesco della ZYX Records che solitamente chiamava “italo” le produzioni disco music provenienti dall’Italia.

I nomi più rappresentativi

Tra i primi artisti ad abbracciare questo genere ricordiamo, solo per citarne alcuni, Marcella Bella, La Bionda, Alan Sorrenti, Raffaella Carrà, Le Streghe, Donatella Rettore, Viola Valentino, Umberto Balsamo, Renato Zero, Enzo Carella, Umberto Tozzi.

Negli anni ’80 l’italo disco raggiunse il suo apice di popolarità grazie a personaggi come Baltimora, Gazebo, Mike Francis, Sabrina, Spagna, Raf, Righeira e via discorrendo. Senza mai dimenticare la spinta in ambito dance ed elettronico data anche dal grande Giovanni Giorgio, in arte Moroder. Il genere ha avuto un’influenza significativa sulla musica pop moderna, ed è stato ripreso da diversi artisti come Madonna, Kylie Minogue e Daft Punk.

La playlist con i brani più rappresentativi dell’italo disco

L’Italo Disco ha avuto un impatto significativo sulla musica dance e ha influenzato molti altri generi musicali, come l’house, la techno e la trance. Questo stile è ancora popolare oggi e viene spesso riprodotto nelle discoteche e nei festival di musica dance di tutto il mondo. (Aaron Stack)

